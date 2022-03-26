Tarkan’a cevap geldi: "Geççek"e karşı "Geçmicek"
Solak güruh tarafından "megastar" olarak pohpohlanıp şişirilen Tarkan'ın "Geçcek" isimli şarkısı birçok tartışmaya konu oldu. Şarkıyı diline dolayan muhalefet Başkan Erdoğan'a ve AK Parti hükümetine nefret kusarken şarkıcı Doğuş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. "Geçmicek" isimli yeni bir şarkı çıkartan Doğuş, "Siz 'Geççek', 'Geçmicek' kavgası yaparken biz sevdiklerimize şarkı yaptık" dedi
Sözde "megastar" Tarkan'ın geçtiğimiz günlerde çıkardığı "Geçcek" isimli şarkısının ardından şarkıcı Doğuş'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Doğuş, yeni şarkısı "Geçmicek"i dinleyicilerle buluşturdu.
Şarkısına klip de çektiren 47 yaşındaki Doğuş'un Tarkan'a göndermede bulunduğu yönünde yorumlar yapıldı.
Yorumlar hakkında konuşan Doğuş, "Olabilir ya da olmayabilir bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Yapılan yorumları saygıyla karşılıyorum fakat çok önceden zemini hazırlanmış bir şarkı bu. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97'den beri bu böyle bence herkes kendi işine baksın" dedi.
Doğuş ayrıca klibinin sonuna "Siz 'Geççek', 'Geçmicek' kavgası yaparken biz sevdiklerimize şarkı yaptık" ifadelerini kullandı.
Geçmicek'in sözleri:
Geçmicek
Boş hayaller görüyorsun
Kafaları yoruyorsun
Olanı yok sayıyorsun
Vah vah vah vah
Güneş gölgeyle kapanmaz
Ayaz da yaz aranmaz
Bizi bilen iyi bilir
Yanlış sende
Biz de olmaz
Aman aman
Ütülendi kafam
Geçmicek geçmicek
Sinirlenme geçmicek
Açılın yoldan geliyor kaptan
Sevgisi sana hiç bitmicek