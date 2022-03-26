Tarkan’a cevap geldi: "Geççek"e karşı "Geçmicek"

Sözde "megastar" Tarkan'ın geçtiğimiz günlerde çıkardığı "Geçcek" isimli şarkısının ardından şarkıcı Doğuş'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Doğuş, yeni şarkısı "Geçmicek"i dinleyicilerle buluşturdu.

Şarkısına klip de çektiren 47 yaşındaki Doğuş'un Tarkan'a göndermede bulunduğu yönünde yorumlar yapıldı.

Yorumlar hakkında konuşan Doğuş, "Olabilir ya da olmayabilir bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Yapılan yorumları saygıyla karşılıyorum fakat çok önceden zemini hazırlanmış bir şarkı bu. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97'den beri bu böyle bence herkes kendi işine baksın" dedi.

Doğuş ayrıca klibinin sonuna "Siz 'Geççek', 'Geçmicek' kavgası yaparken biz sevdiklerimize şarkı yaptık" ifadelerini kullandı.

Geçmicek'in sözleri:

Geçmicek

Boş hayaller görüyorsun

Kafaları yoruyorsun

Olanı yok sayıyorsun

Vah vah vah vah

Güneş gölgeyle kapanmaz

Ayaz da yaz aranmaz

Bizi bilen iyi bilir

Yanlış sende

Biz de olmaz

Aman aman

Ütülendi kafam

Geçmicek geçmicek

Sinirlenme geçmicek

Açılın yoldan geliyor kaptan

Sevgisi sana hiç bitmicek