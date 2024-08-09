Tarkan'dan büyük iğrençlik! Konser alanında seyircilerin üzerine attı

Şarkıcı Tarkan, bir konseri sırasında terini sildiği havluyu seyircilere atarken, "Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz," şeklinde bir espri yaptı.

Ancak bu sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak tepki çekti.

Kullanıcılar, Tarkan'ın bu esprisini gereksiz ve rahatsız edici bulduklarını belirterek eleştirilerini dile getirdi. Sanatçının bu açıklaması, sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem oldu.



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