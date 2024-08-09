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Sosyal Medya Tarkan'dan büyük iğrençlik! Konser alanında seyircilerin üzerine attı
Sosyal Medya

Tarkan'dan büyük iğrençlik! Konser alanında seyircilerin üzerine attı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 09:21:00 - 2024-08-09 09:36:23

Şarkıcı Tarkan, bir konseri sırasında terini sildiği havluyu seyircilere fırlattı.

Şarkıcı Tarkan, bir konseri sırasında terini sildiği havluyu seyircilere atarken, "Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz," şeklinde bir espri yaptı.

Ancak bu sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak tepki çekti.

Kullanıcılar, Tarkan'ın bu esprisini gereksiz ve rahatsız edici bulduklarını belirterek eleştirilerini dile getirdi. Sanatçının bu açıklaması, sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem oldu.


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Yorumlar

Sümüklüden öğrenmiştir

Bazıları bazı şeyleri hemen öğrenme kabiliyeti vardır.

Hakan

Bırakın havluyu, Tarkanın iç çamaşırını alıp da saklayabilecek çok fazla dangalak falan var
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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