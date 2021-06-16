Tarımsal üretime yönelik önlemler uygulandı

Tüm çiftçilerin, arazilerine, bahçelerine, seralarına veya çiftliklerine ulaşmalarına imkan verildi, gübre, tohum, ilaç, yem gibi tarımsal girdilerin üretim, erişim ve dağıtımının kesintisiz devam etmesine yönelik muafiyet sağlandı. Hasat edilen ürünlerin pazara arzının kesintisiz şekilde sağlanmasına yönelik lojistik imkanlar oluşturuldu. Mevsimlik tarım işçilerinin hijyen ve koruyucu malzemelere erişiminin kolaylaştırılması, faaliyetlerine devam edecek şekilde nakilleri ve barınma koşullarının düzenlenmesi için önlem alındı. Tarım işçilerinin düzenli sağlık kontrolleri için sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerince hizmet verildi. Salgın sürecinde pek çok tarımsal destek ve hibe programına yönelik başvuru süreleri uzatıldı. Bakanlık iş ve işlemlerine yönelik başvuruların e-devlet üzerinden yapılmasına imkan tanındı. Bitkisel-hayvansal üretimde arz açığı oluşmaması ve üreticilerin fark ödemesi desteğine başvuramaması nedeniyle mağdur olmamaları için çiftçilerin il-ilçe müdürlüklerine gitmeden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını elektronik ortamda yapması sağlandı. Tüm milli parklarda, ormanlarda ve Bakanlığa bağlı park ve bahçelerde Covid-19’un yayılmasını engellemek ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını sağlamak için mangal yakılması yasaklandı. Bu mekanların, hafta sonu kapalı olması yönünde adım atıldı. İçme suyu arıtma tesislerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı. Atık su arıtma tesisleri çıkış suyunun deşarjdan önce dezenfekte edilmesi için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan doküman dikkate alındı. Atık suların analiziyle Covid-19 virüsünün dağılımı hakkında bilgi edinmek amacıyla atık su tesislerinin girişlerinde virüs varlığı izlendi.