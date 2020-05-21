Tarımsal girdi fiyat endeksi Mart’ta arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 7,66, aylık yüzde 0,13 arttı.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,32 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,04, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,65 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 7,30, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9,96 artış gösterdi.

Tarım-GFE yıllık değişim oranı (yüzde), Mart 2020

Yıllık en fazla azalış yüzde 6,29 ile veteriner harcamaları alt grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 2,24 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 10,82 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 11,98 tohum ve dikim materyali ve yüzde 11,25 ile malzemeler alt gruplarında gerçekleşti.

Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (yüzde), Mart 2020

Aylık en fazla azalış yüzde 6,15 ile enerji ve yağlar alt grubunda oldu. Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0,72 ile tohum ve dikim materyali oldu. 2020 Mart ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 0,65 ile malzemeler, yüzde 2,36 ile makine bakım masrafları, ve yüzde 2,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler, oldu.