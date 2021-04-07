‘Tarımsal destekleri 24 milyara çıkardık’

Pakdemirli, 12. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı açılışında yaptığı konuşmada, varlığını, zenginliklerini ve imkanlarını, iyiye, doğruya, başarıya kanalize edebilen güçlü bir şehir olan Gaziantep’in bilhassa güçlü tarım ve hayvancılık potansiyeli sayesinde tarım sektörüne katkısının büyük olduğunu ifade etti. Fuarın, ülke ekonomisi ve Gaziantep’in tarım ve hayvancılıktaki başarısına önemli katkılar sağlayacağını aktaran Pakdemirli, “Özellikle, yeni tarım teknolojileri, yeni yöntemler ve yeni fırsatlarla tanışan çiftçimiz de üretiminin kalitesini artıracak, pazar imkanlarını genişletecek” dedi. Türkiye’nin, bulunduğu konum itibarıyla 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer aldığına, 4 saatlik bir uçuş mesafesiyle dünya nüfusunun yüzde 40’ına ulaşabildiğine dikkati çeken Pakdemirli, bu fırsatı değerlendirmek için çalıştıklarını vurguladı. Yaptıkları yatırımlarla geçen yıl meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen Türkiye’nin toplam bitkisel üretiminin 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında ise hem desteklerde artış hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı zarar ettirmeden yapıyoruz. Kısacası hem üreticiyi koruyor hem de tüketiciyi kolluyoruz. Bu politikalarımız bundan sonra da devam edecektir.”