  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına yatırılıyor
Tarım

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 17:26:00 - 2022-12-23 17:27:06
Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına yatırılıyor

Bakanlığın Twitter hesabından "Sen üret yeter" etiketiyle paylaşılan açıklamada, söz konusu ödemelerin 46 milyon 549 bin 550 lirasının hayvan gen kaynakları desteği, 26 milyon 85 bin 289 lirasının biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 3 milyon 121 bin 215 lirasının hububat, baklagil, dane mısır desteği, 389 bin 593 lirasının balon balığı avcılığı desteği, 11 milyon 228 bin lirasının sertifikalı tohum üretim desteği, 8 milyon 463 bin 53 lirasının patates siğili desteği, 574 bin 300 lirasının da toprak analizi desteği olarak ödeneceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23