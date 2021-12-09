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Ekonomi Tarımsal destek ödemesi ne zaman hesaba yatar?
Ekonomi

Tarımsal destek ödemesi ne zaman hesaba yatar?

Tarım desteği bu hafta ödenecek mi? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, tarım desteği ne zaman yatırılacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-09 18:57:00 -
Tarımsal destek ödemesi ne zaman hesaba yatar?

Çiftçiler tarımsal destek ödemesinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, tarım desteği ödemeleri bu hafta yatar mı?

Tarımsal destek ödemesi ne zaman hesaba yatar?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yapılacak tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Pakdemirli paylaşımında, “10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacağız. Buzağı desteği kapsamında 426 milyon 130 bin lira, malak desteği kapsamında 2 milyon 414 bin lira, küçükbaş soy kütüğü desteği kapsamında 1 milyon 898 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin lira bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin lira” ifadelerini kullandı.

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