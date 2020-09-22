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Ekonomi “Tarımda birçok ülkeyi geride bıraktık”
Ekonomi

“Tarımda birçok ülkeyi geride bıraktık”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin, Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığı büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 08:45:00 -
“Tarımda birçok ülkeyi geride bıraktık”

Albayrak, Twitter hesabından Türkiye’nin tarımsal büyümesine ilişkin paylaşımda bulundu. Bu alanda sağlanan gelişmeye dikkati çeken Albayrak, “Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa’da lider ülkeler arasında yer almak” ifadelerini kullandı. Albayrak, bu başarı için çaba gösteren ve emek veren tüm üreticileri de kutladığını kaydetti. Bakan Albayrak, paylaşımında, tarımda Avrupa ülkelerinin 2003-2019 dönemine ilişkin ortalama büyüme hızlarına ilişkin bir tabloya da yer verdi. Buna göre, Slovakya yüzde 7,89’luk büyüme hızıyla listenin ilk, Türkiye yüzde 3,03’lük oranla ikinci sırasında yer alıyor. Türkiye’yi yüzde 2,83 ile Norveç izliyor. Listeye göre, Danimarka, Almanya ve Belçika gibi ülkelerde ise daralma yaşandı

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