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Gündem Tarım ve Orman Bakanlığından "FETÖ operasyonu" açıklaması
Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığından "FETÖ operasyonu" açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığından "bürokratlara FETÖ operasyonu" haberine ilişkin açıklamada "Habere konu olayla ilgili işlem tesis edilen bir bakanlık personeli olup, anılan kişiyle ilgili Bakanlığımız daha önceden idari işlem başlatmış ve kişi açığa alınmıştır" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 17:50:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığından "FETÖ operasyonu" açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Tarım Bakanlığı bürokratlarına FETÖ gözaltısı/operasyonu" başlıklı haberlerdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı internet sitelerinde 'Tarım Bakanlığı bürokratlarına FETÖ gözaltısı/operasyonu' başlığıyla yapılan haberlerdeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu olayla ilgili işlem tesis edilen bir bakanlık personeli olup, anılan kişiyle ilgili Bakanlığımız daha önceden idari işlem başlatmış ve kişi açığa alınmıştır. Gerçek dışı ve olumsuz algı oluşturulmaya ilişkin yapılan bu haberlerle ilgili doğru bilgiyi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

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