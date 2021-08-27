Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Ar-Ge projelerine 30 milyon TL destek

Yeni Akit Ankara

Program kapsamında üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri için destek üst limiti 300 bin TL, en fazla destek oranı yüzde 100 olarak belirlendi. Sivil toplum ve meslek kuruluşları için de destek üst limiti 300 bin TL olmakla beraber, destek oranı en fazla yüzde 70 olarak tespit edildi. Özel sektör kuruluşlarına verilecek destek üst limiti 3 milyon TL, destek oranı da en fazla yüzde 70 olacak. Ar-Ge proje başvurularının 17’ncisi kapsamında verilecek toplam destek miktarı ise 30 milyon TL olarak belirlendi.

Tarım sektörünün öncelikli konuları

Bakanlık, bu yıl Ar-Ge desteği vereceği öncelikli konuları 40 madde halinde duyurdu. Bu konular arasında yaş meyve ve sebzede bahçeden markete kadar olan süreçte ürün kayıplarının azaltılmasına yönelik yeni yöntemler ve teknolojilerin geliştirilmesinden akıllı tarım teknolojilerinin üretim ve pazarlanmasında farkındalık ve rekabetçi ortamlar oluşturulmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesine kadar pek çok başlık var.

2007’den bu yana 108,5 milyon TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda özel sektör Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi, yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün gibi fark yaratacak yeniliklerin ortaya çıkarılması ve buradaki çıktıların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla yürüttüğü program kapsamında 2007 yılından bu yana 454 projeye 108,5 milyon TL destek verdi. ​