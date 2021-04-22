Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları! Tarım ve Orman Bakanlığı alım şartları neler?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılında yapılan KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle başvuru şartları aşağıda belirtilen toplam 4 (dört) adet Mühendis (Endüstri) alınacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

1) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

2) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

3) Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

4) Son başvuru tarihi itibariyle öğrenim gördüğü bölümden mezun olmuş olmak,

5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları ne zaman?

İlanda belirtilen belgeler 12.04.2021–25.04.2021 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden e-devlet başvuru ekranına eksiksiz bir şekilde yüklenecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi alması gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresi içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilan detayları için tıklayın