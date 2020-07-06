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Ekonomi

Tarım ve Orman bakanlığı personel alımı 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı iş ilanları merak edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimi günlerde bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı iş başvurusunda bulunacaklar kamu personel alımlarını merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 16:12:00 - 2020-07-06 16:21:45
Tarım ve Orman bakanlığı personel alımı 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimi günlerde yaptığı açıklama ile bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 2 bin 153 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım ilanları bakanlığı internet sitesi üzerinden duyrulmakta.

İŞKUR üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne büro memuru alınacağı duyuruldu. Yayımlanan personel ilanında, "Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir" ifadesi yer almaktadır. Engelli adayların en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olduğunu gösteren Sağlık Kurulu Raporuna sahip olmaları gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne yapılacak olan personel alım ilan detayları için tıklayınız

 

 

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