Tarım ve Orman Bakanlığı (OGM) personel alım ilanı | Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2019

Tarım ve Orman Bakanlığı alımları son dakika ne zaman yapılacağı en çok merak edilen konuların başında gelmekteydi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce vatandaş OGM alımlarının ne zaman başlayacağını ve Tarım ve Orman Bakanlığı alım başvuru tarihinin ne zaman olacağını merak ediyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OG) Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, kapsamında 5 bin kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Peki Tarım Bakanlığı alımları ne zaman? Orman Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı (OGM) başvuru şartları neler? Tarım ve Orman Bakanlığı alım başvuruları nereye yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda 2 bin 700 Orman Muhafaza Memuru, 1.150 Orman Mühendisi ve 1.146 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli kamu perosneli alımı kapsamında mühendis, avukat biolog, laborant, tekniker, büro personeli ve destek personeli alımı yapılacaktır. Başvurular gelecek ay başlayacak. KPSS'den 60 puan alanlar başvurabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda kamu personeli alımının Türkiye genelinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda alım yapılacak olan kadrolara göre başvuru tarihleri değişmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler?

1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Orman mühendisi alım başvuru şartları

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) Son başvuru tarihi 36 yaşından gün almamış olmak,

c) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP3) en az 60 puan almış olmak.

ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

d) Entomoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman entomolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,

e) Fitopatoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman fitopatolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,

f) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

g) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

h) Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Orman muhafaza memuru alım başvuru şartları neler?

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

c) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP93) en az 60 puan almış olmak,

ç) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

d) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak, (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

e) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

f) Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sözleşmeli kamu personeli alımı kapsamında başvurular 12 Eylül'de başlayacak ve 23 Eylül'e kadar devam edecektir. İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile gerçekleştireceklerdir.

Bunun yanı sıra Orman Mühendisi alımı kapsamında başvurular 24 Eylül 2019 tarihinde başlayacak ve ve 7 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecektir. Bu ilana da başvurular http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifresi ile gerçekleştirilecektir.

Ayrıca Orman Muhafaza Memuru alımı için başvurular da 24 Eylül'de başlayacak ve 7 Ekim'e kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile gerçekleştireceklerdir.