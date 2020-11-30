  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı: (Katar ile imzalanan mutabakat zaptı) İki ülkenin birbirinden su temini, nakli, suyun paylaşılması gibi hususları içermiyor
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı: (Katar ile imzalanan mutabakat zaptı) İki ülkenin birbirinden su temini, nakli, suyun paylaşılması gibi hususları içermiyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:36:57 -
Tarım ve Orman Bakanlığı: (Katar ile imzalanan mutabakat zaptı) İki ülkenin birbirinden su temini, nakli, suyun paylaşılması gibi hususları içermiyor
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Teknoloji

Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar'a benzeyen insansız hava araçlarını (İHA) yakında teslim alacaklarını açıkladı.
Merkel'den Türkiye açıklaması: Maalesef olmadı
Dünya

Merkel'den Türkiye açıklaması: Maalesef olmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinde herhangi bir ilerleme gerçekleşmediğini açıkladı.
Kastamonu'da römorkun altında kalan çocuk öldü
Yerel

Kastamonu'da römorkun altında kalan çocuk öldü

Kastamonu'da odun yüklü römorkun altında kalan çocuk öldü.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay