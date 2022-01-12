Tarım ve Orman Bakanlığı hibe destek başvurusu başladı mı? Hibe destek başvuru formu!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteği başvuruları başladı mı? Kırsala kalkınma desteği hibe başvuruları ne zaman başlayacak? Tarım ve Orman Bakanlığı hibe destek başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Hibe destek başvuruları nereden nasıl yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı hibe destek başvurusu nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17'nci Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Destek bizden, üretmek sizden" şeklinde konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı hibe destek başvuru ekranı için tıklayın