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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: 47 milyon 185 bin lira! Çiftçilere tarımsal dev destek ödemesi başladı!
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: 47 milyon 185 bin lira! Çiftçilere tarımsal dev destek ödemesi başladı!

Yeniakit Publisher
2023-11-04 18:33:00 - 2023-11-04 18:34:50
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: 47 milyon 185 bin lira! Çiftçilere tarımsal dev destek ödemesi başladı!

Tarım ve Orman Bakanlığınca duyurusu yapıldı! Çiftçi vatandaşlara katkı: 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 17 milyon 498 bin 149 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 15 milyon 629 bin 506 lira, uzman eller projesi desteği olarak 9 milyon 357 bin 345 lira ve düve alım desteği olarak 4 milyon 700 bin lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.

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