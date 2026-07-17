Barcelona formasıyla Real Madrid'i yıkmıştı: Fenerbahçe'den bir bomba transfer daha!

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da geçiren Marcus Rashford'un Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz yıldızın sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri olduğu iddia edildi.

Bu sezon şampiyonluğu her şeyden çok isteyen Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım transfer bombalarını ardı ardına patlatmaya devam ediyor.

AZİZ YILDIRIM ÇILDIRDI, TRANSFER YAĞIYOR!

Vedat Muriqi, Nathan Ake ve son olarak Mason Greenwood'u renklerine katarak gövde gösterisi yapan sarı lacivertli takımın son hedefi bir dünya yıldızını daha İstanbul'a indirmek.

HEDEF MARCUS RASHFORD

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford, 49 maçta 14 gol 11 asistle 25 gol katkısına imza atmayı başardı. İngiliz yıldızın gollerinden belki de en değerlisi ise El Clasico'da geldi.

2-0 kazanılan Real Madrid maçında frikikten muhteşem bir golle Courtois'yı avlayan Rashford, maçtaki performansıyla galibiyeti getiren isimlerin başında geldi.

İLK HEDEFİ PREMIER LİG

Avrupa'nın birçok kulübünden ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan İngiliz yıldız, ilk hedef olarak Avrupa'nın beş büyük liginden birinde forma giymeyi planlıyor.

Manchester United'la yollarını ayırmak isteyen oyuncunun Premier Lig'de kalmak istediği, eğer bu gerçekleşmezse sonrasında tekliflere bakacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN 30 MİLYON EURO

28 yaşındaki hücumcu için Fenerbahçe yönetimi, takibini sürdürecek ve oyuncunun durumuna göre adımlarını atacak.

Yönetimin, yıldız futbolcu için yaklaşık 30 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bütçesini değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.