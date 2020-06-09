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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru sonuçları son dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım sonuçlarına ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM, KPSS 2020/7 tercih sonuçlarını açıkladı. Tercih sonuçları ile beraber Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 347 kişinin ataması yapıldı. KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları isim listesi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:57:00 - 2020-06-09 09:58:40
Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru sonuçları son dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. ÖSYM, KPSS 2020/7 tercih sonuçlarını açıkladı. Tercih sonuçları ile beraber Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 347 kişinin ataması yapıldı.

KPSS-2020/7: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. 15 - 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Haziran 2020 tarihinde 09.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

 

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