Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru sonuçları son dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. ÖSYM, KPSS 2020/7 tercih sonuçlarını açıkladı. Tercih sonuçları ile beraber Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 347 kişinin ataması yapıldı.

KPSS-2020/7: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. 15 - 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Haziran 2020 tarihinde 09.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.