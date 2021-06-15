Tarım ve Orman Bakanlığı, 32 projeye hibe desteği sağlayacak

Yeni Akit Ankara

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı çerçevesinde 2021 yılında Mardin’de 2’si alt yapı projesi, 30’u ekonomik yatırımlar olmak üzere toplamda 32 projeye 38 milyon 535 bin TL hibe desteği sağlanacak

14. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2020-2021 Başvuru Döneminde yapılan başvurulardan Merkez Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde Altyapı Yatırımları konusunda 2, Ekonomik Yatırımlar konusunda 30 proje kabul edilirken, Mardin’deki yatırımcılara toplam 38 milyon 535 bin TL hibe tahsis edildi. Yatırımcılar projelerini başarıyla tamamlamaları halinde hibeye esas proje tutarlarının yüzde 50'si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacak.

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında son 14 yılda Mardin’de 367 projeye yaklaşık olarak 165 milyon TL hibe desteği verildiği kaydedildi. Bu projelerle kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.