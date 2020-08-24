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Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Kozan yangını mesaisi devam ediyor
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Kozan yangını mesaisi devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-24 21:27:40 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Kozan yangını mesaisi devam ediyor

ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınındaki incelemelerini sürdürüyor.

Pakdemirli, dün Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangındaki çalışmaları yerinde inceliyor.

Gün içerisinde sürdürülen çalışmaları helikopterle denetleyen Pakdemirli, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Pakdemirli, incelemeleri sonrasında yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında görüştü.

Bakan Pakdemirli, bölgenin haritası üzerinde yangın alanlarını inceledi, ilgililere talimat verdi.

Pakdemirli'nin bölgedeki incelemesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Pardemirli'nin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.




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