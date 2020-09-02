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Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Nallıhan'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı"
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Nallıhan'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:06:14 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Nallıhan'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı"

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde temaslarını sürdüren Pakdemirli, Nallıhan'daki yangınla ilgili gelişmeleri de takip etti.

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde çıkan yangına yönelik müdahaleyi özveriyle sürdürdüğünü belirtti.

Dün başlayan ve farklı noktalara yayılan yangına 2 amfibik uçak, 6 helikopter ile Ankara ve çevre illerden sevk edilen 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edildiğini anlatan Pakdemirli, "Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır." ifadesini kullandı.


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