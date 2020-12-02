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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldık"
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldık"

"Kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapacağız. Aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi bağlamında bu uygulama bir ilk olacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:24:50 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldık"

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldıklarını belirterek, "Aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi bağlamında bu uygulama bir ilk olacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, istilacı yabancı türlerle mücadele kapsamında balıkçılara 5 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağını aktararak, ekosistemleri korumak ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla su ürünleri desteklemelerinde yeni düzenlemelere gidildiğine işaret etti.

Bu kapsamda istilacı yabancı bir tür olan balon balığının (Lagocephalus sceleratus), sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına verdiği zarar nedeniyle avlanmasının destekleneceğini belirten Pakdemirli, "Çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemileri ile yapılan balon balığı avcılığını destekleyeceğiz. Kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapacağız. Aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi bağlamında bu uygulama bir ilk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pakdemirli, destekleme kararının özellikle bahar aylarından önce çıkarılarak, balon balıklarının çoğalma dönemindeki potansiyelinin düşürülmesini sağlayacak şekilde planlama yaptıklarını da vurgulayarak, balıkçıların destekleme başvurularını Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine yapabileceğini bildirdi.

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