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Tarım Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’den sürpriz görüşme
Tarım

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’den sürpriz görüşme

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 21:48:00 -
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’den sürpriz görüşme

DSİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede konuşan Bakan Kirişci, Türkiye olarak Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini, olmazsa olmaz egemen eşitliğini sağlayacak ve güvenliğini teminat altına alacak her türlü müzakerede yanında olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

“KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın refahı ve kalkınması için mücadelemiz devam edecek”

Dayanışma ve birliği devam ettirdikleri sürece her türlü zorluğun ve engelin üstesinden birlikte gelebileceklerini belirten Kirişci, “KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın refahı, kalkınması ve uluslararası alanda tanınması amacıyla birlikte verdiğimiz mücadele artarak devam edecektir.” ifadesini kullandı. Kirişci, güncel hidrolojik ve hidrojeolojik veriler dahilinde ‘KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Raporu’nun yapılacak protokol ile DSİ Genel Müdürlüğünce ihale yolu ile gerçekleştirilmesinin planlandığını anlattı. Master plan çalışmalarının başlatıldığını bildiren Kirişci, ihale sürecini en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

KKTC’de planlı sulama tedbirleri sezon öncesi tamamlanacak

KKTC’ye Entegre Tarım Bilgi Sistemi’nin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini anımsatan Bakan Kirişci, kuraklıkla mücadele konusunda KKTC’ye talep edilmesi halinde destek verebileceklerinin altını çizdi. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, KKTC’de 2023 yılı sulama sezonundan itibaren planlı su dağıtım çalışmalarının faydalı olacağına dikkati çekerek, tedbirlerin sulama sezonu öncesinde tamamlanmasının önemli olduğunu belirtti. Tüm alanlarda olduğu gibi ormancılık konusunda da KKTC’nin yanında olduklarını kaydeden Kirişci, Bakan Dursun Oğuz’a teşekkür etti.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da Türkiye’nin desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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