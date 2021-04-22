Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müjdeyi verdi: Bugün hesaplara yatırılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık destek ödemesini bugün hesaplara yatırılacağının müjdesini verdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık destek ödemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Besicilere müjeyi veren Pakdemirli ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını ifade etti.
İşte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin o açıklaması:
"1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı bereketli olsun"