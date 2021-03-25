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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçinin dört gözle beklediği müjdeyi verdi. Mazot ve gübre desteğinin yarın başlayacağını söyleyen Pakdemirli, "81 ilde 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 TL ödeme yapılacak" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 12:34:00 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteğinin yarın ödenmeye başlayacağını söyledi. 2 milyon 103 bin 884 çiftçinin yararlanacağı destek kapsamında toplamda 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 TL ödeme yapılacak.

Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak

Destek ödemesinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre yapılacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar veya vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara, yarın saat 18.00'den sonra, kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar 9 Nisan saat 18.00'den sonra ödemelerini alacaklar."

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