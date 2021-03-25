Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteğinin yarın ödenmeye başlayacağını söyledi. 2 milyon 103 bin 884 çiftçinin yararlanacağı destek kapsamında toplamda 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 TL ödeme yapılacak.

Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak

Destek ödemesinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre yapılacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar veya vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara, yarın saat 18.00'den sonra, kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar 9 Nisan saat 18.00'den sonra ödemelerini alacaklar."