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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda. Türkiye'de diğer sektörler bunun çok gerisinde olmasına rağmen, tarımsal üretimde büyümemiz oldu. Bunda pandemi süresince müstahsilin de evine kapanm
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda. Türkiye'de diğer sektörler bunun çok gerisinde olmasına rağmen, tarımsal üretimde büyümemiz oldu. Bunda pandemi süresince müstahsilin de evine kapanm

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:59:25 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda. Türkiye'de diğer sektörler bunun çok gerisinde olmasına rağmen, tarımsal üretimde büyümemiz oldu. Bunda pandemi süresince müstahsilin de evine kapanm
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