Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda. Türkiye'de diğer sektörler bunun çok gerisinde olmasına rağmen, tarımsal üretimde büyümemiz oldu. Bunda pandemi süresince müstahsilin de evine kapanm