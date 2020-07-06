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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Dijital Tarım Pazarı'nı çok önemsiyoruz. Şu anda 100 milyon liranın üzerine çıktı buradaki cirolar. Hedefimiz milyarlarca lira ciroya ulaşmak, belli miktarda bir ciroya ulaştığınızda bir gıda enflasyonuna çözüm ola

Yeniakit Publisher
2020-07-06 15:16:40 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Dijital Tarım Pazarı'nı çok önemsiyoruz. Şu anda 100 milyon liranın üzerine çıktı buradaki cirolar. Hedefimiz milyarlarca lira ciroya ulaşmak, belli miktarda bir ciroya ulaştığınızda bir gıda enflasyonuna çözüm ola
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