Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon