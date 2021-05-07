Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bayram öncesi müjdeyi verdi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bayram öncesi müjdeyi verdi. Pakdemirli yaptığı açıklamada "Üreticilerimize, bayram öncesinde 6 kalemde 1,5 milyar liradan fazla destek ödemesi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bayram öncesi müjdeyi verdi.
6 kalemde 1,5 milyar liradan fazla destek
Pakdemirli yaptığı açıklamada "Üreticilerimize, bayram öncesinde 6 kalemde 1,5 milyar liradan fazla destek ödemesi yapacağız." ifadelerini kullandı.