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Aktüel

Tarım ürünleri ve tarlalar sular altında kaldı

Eskişehir’de son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerdeki tarım ürünleri ve tarlalar sular altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:43:03 -
Tarım ürünleri ve tarlalar sular altında kaldı

Eskişehir’de son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerdeki tarım ürünleri ve tarlalar sular altında kaldı.


Eskişehir’in Odunpazarı, Tepebaşı, Sakintepe, Yukarı Söğütönü ve Muttalıp bölgelerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle tarım ürünleri ve tarlalar sular altında kaldı. Ürünleri çürüme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çiftçiler yardım bekliyor.


"Çiftçimizin alın teriyle büyüttüğü ürünler hasar gördü"


Konuyla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Sağanak yağış ve dolu yağışının yaklaşık 3 saat devam etmesiyle ekili tarım alanlarında su baskınları oluştu. Aşırı yağıştan sebze bahçeleri zarar gördü. Hava değişimleri sonucunda çiftçimizin el emeği ve alın teriyle büyüttüğü ürünler hasar gördü. Çiftçimizin maliyeti karşılanmalı ki üretmeye devam etsin. Donla, doluyla oturup borçlarımı nasıl öderim diye düşünen bir çiftçimiz kalmamalı” diye konuştu.

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