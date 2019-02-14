Tarım-ÜFE Ocak’ta arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), Ocak ayında yüzde 8,29 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ocak dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,87 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 8,03, ormancılık ürünlerinde yüzde 16,77 ve balıkçılıkta yüzde 11,33 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,98, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,00 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,20 artış gerçekleşti. Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 31,83 arttı

Alt tarım gruplarından; turunçgiller yüzde 10,66, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3,52, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,08 ve çeltik yüzde 1,82 artış, lifli bitkiler yüzde 1,08, yağlı meyveler yüzde 0,37 azalış gösterdi.

Ocak 2019’da endekste kapsanan 86 maddeden; 1 madde endekse girerken, 66 maddenin fiyatlarında artış, 13 maddenin fiyatlarında azalış olmuş, 6 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır.