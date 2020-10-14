  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarım ÜFE eylülde arttı
Ekonomi

Tarım ÜFE eylülde arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:33:10 -
Tarım ÜFE eylülde arttı

ANKARA (AA) - Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,56, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,56 artışla 184,52 değerine ulaşan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,89 yükseldi.

Sektörlerin bir önceki aya göre değişimine bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,24 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,22, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,69 artış görüldü.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,07, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,07 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,02 artış olarak kayıtlara geçti.

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt grup yüzde 8,01 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. En az artış gösteren diğer alt gruplar, yüzde 10,01 ile yağlı meyveler ve yüzde 11,1 ile lifli bitkiler oldu.

Buna karşılık, artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 30,99 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 24,55 ile çeltik ve yüzde 23,93 ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak belirlendi.

Eylülde bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 2,57 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,4 ile üzüm ve yüzde 0,58 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt takip etti.

Eylülde artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,25 ile çeltik, yüzde 4,52 sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 3,64 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler olarak kaydedildi.

Endekste kapsanan 84 maddeden, 37 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 8 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 39 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki
Gündem

Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı 'ışıklar yanıyor' tweetine vatandaşlardan tepki yağdı. 15 Temmuz'da tankların altına y..
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu
Gündem

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'da sivil hedefleri vurmak için yerleştirdiği balistik füzeler Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu.
Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!
Dünya

Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Moskova'da gerçekleştirilen Dağlık Karabağ'da müzakere anlaşmasına rağmen devam eden çatışmalarla ilgili AGİT Mi..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay