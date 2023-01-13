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Tarım Tarım sigortaları havuzuna alınacak ürünler anlatıldı
Tarım

Tarım sigortaları havuzuna alınacak ürünler anlatıldı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde tarım sigortaları havuzuna dahil edilecek alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 10:57:00 -
Tarım sigortaları havuzuna alınacak ürünler anlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda bilgilendirmeyi TARSİM Konya Bölge Müdürü Muharrem Ünal tarafından yapıldı. 2023 üretim yılı için tarım sigortaları havuzuna dahil edilecek ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarı konusunda bilgilendirme yaptı. Toplantıya İl müdür yardımcısı, şube müdürleri, ilçe müdürleri ile il ve ilçede görevli teknik personel katılım sağladı. Ayrıca il müdürlüğünde sorumlu personel tarafından 2023 yılı doğal afet uygulama talimatı ve borç erteleme uygulaması konularında teknik personele bilgilendirme yapıldı.

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