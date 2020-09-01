Tarım sektörü Kovid-19 salgınına rağmen büyümeye devam ediyor

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde birçok ülke ekonomisi ve sektörü küçülürken, Türkiye'de tarım sektörü 8'inci çeyrekte de büyümesini sürdürdü. Salgının etkili olduğu nisan-haziran döneminde sektörün büyüme oranı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4'ü buldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyümesine karşın, Kovid-19 salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daraldı.

Gayrisafi yurt içi hasılayı (GSYİH) oluşturan faaliyetler incelendiğinde, nisan-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,7 arttı.



Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü de zorlu sürece karşın büyüme gösterdi. Geçen yıl, 2018'e göre yüzde 4,8 büyüyen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründeki büyüme trendi, yılın ilk çeyreğinde de 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artışla sürdü. Sektör, Kovid-19 salgını ve tedbirlerinin etkili olduğu yılın ikinci çeyreğinde de büyümesine devam etti. Nisan-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 büyüyen sektör, böylece 8 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

İktisadi faaliyet kolları içinde tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü hacim olarak da yılın ikinci çeyreğinde 17 milyar 972 milyon liradan 18 milyar 683 milyon liraya yükseldi.

- "Büyümede sürekliliğin sağlanması çok önemli"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, yılın ikinci çeyreğinin tarım sektöründe birçok ürünün üretim zamanı olduğunu söyledi. Suiçmez, "Sektörde büyümenin sürekliliğinin sağlanması çok önemli. Tarımın desteklenmesi, üretime devam etmemiz ve büyümedeki sürekliliğin sağlanması dış ticaret açısından da çok önemli. Bu dönemde girdi fiyatlarının yükselmesi tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Girdi fiyatları bu kadar yüksek olmasaydı belki daha yüksek büyüme oranına ulaşacaktık. Verilerin daha iyi değerlendirilebilmesi için ekim alanları ve üretim miktarları bilgisine de ulaşmamız lazım." dedi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş da tarım sektörünündeki büyümede market alışverişlerinin artmasının etkili olabileceğini bildirdi. Demirtaş, "Tarım sektörü pandemi sürecinden güçlenerek çıktı." diye konuştu.



- Salgın sürecindeki destekler de etkili oldu

Tarım sektöründeki büyüme trendinin devamında sağlanan destekler de etkili oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için sektörel bazda yönlendirmeler yapıldı. Tarımsal desteklerin yüzde 77'si 7 ay içinde ödendi. Kovid-19 salgınının etkili olduğu nisan ve mayıs aylarının tarımsal kredi borçları ertelendi. Tohumun yüzde 75'i çiftçilere hibe olarak verilerek, ekilmeyen hazine arazileri üretime kazandırıldı.

- Tarım sektörünün son 3 yıllık büyüme rakamları şöyle: