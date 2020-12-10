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Ekonomi Tarım satış kooperatiflerinin tasfiye işlemlerine ilişkin süre 1 yıl uzatıldı
Ekonomi

Tarım satış kooperatiflerinin tasfiye işlemlerine ilişkin süre 1 yıl uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 08:26:17 -
Tarım satış kooperatiflerinin tasfiye işlemlerine ilişkin süre 1 yıl uzatıldı

ANKARA (AA) - Tasfiye kararı alan tarım satış kooperatifleri birliklerinin işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin sürede 1 yıl uzatıma gidildi.

Tasfiye Kararı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, tarım satış kooperatifleri birliklerinin tasfiye sürecini tamamlamakla görevli tasfiye kurulunun, bu işlemleri tamamlamasına ilişkin süre, 31 Aralık 2020'den 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin hükümler Ticaret Bakanlığınca yürütülecek.



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