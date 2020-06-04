Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası’ndan çiftçilere ÇKS uyarısı

Aydın Ziraat Odası ve Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusunun 30 Haziran’da sona ereceği belirtilerek çiftçilerin son güne kalmadan işlemlerini bağlı bulundukları yerde yaptırmaları istedi.

2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ÇKS Yönetmeliği ve Genelgesi kapsamında 01 Eylül 2019 tarihinde başladığı ve 30 Haziran 2020 tarihi mesai bitiminde sona ereceğini belirten Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Son güne kalmadan çiftçilerimiz işlemlerini yaptırsın. Üreticilerimizin Bakanlığımızca uygulamada olan Mazot ve Gübre Desteği, Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği, Sertifikalı Tohum Üretimi Desteği, Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımı Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Organik Tarım Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Hububat- Baklagil Fark Ödemesi Desteği, Küçük Aile İşletmesi desteği, Yem Bitkileri Desteği, Katı Organik -Organomineral Gübre Desteği, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteğinden faydalanabilmeleri için ÇKS’ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır” diyerek ÇKS kayıt belgelerinin aynı zamanda içerisinde bulunduğumuz Kovid-19 sürecinde de en çok ihtiyaç duyulan belge haline geldiğini söyledi.

2002 yılından itibaren devam eden Çiftçi Kayıt Sistemine uygulamasının çiftçilerin bazı destek ve kolaylıklardan faydalanabilmesi için şart olduğunu belirten Efeler Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri, “Bakanlığımızca çiftçilerimize verilen tarımsal destekleme, teşvik ve hibe projelerine başvurabilmek, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen düşük faizli kredilerden yaralanabilmek ve TARSİM ürün sigortası yaptırabilmek için ÇKS kaydı zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca tarımsal ürünlerin pazarlama imkanlarını arttıracak, tüketiciye de makul fiyatlardan tarımsal ürünlerin ulaşmasını sağlayacak, alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek tarımsal üretim ve ticarete ivme kazandıracak olan Dijital Tarım Pazarına katılabilmek için de üreticilerimizin ÇKS‘ye kayıtlı olmaları gerekiyor” açıklamasında bulundu.