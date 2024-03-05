Tarım Kredi Market'ten Ramazan'a özel şok indirim! Binlerce ürünün fiyatı sabitlendi

Türkiye Ramazan ayına hazırlanırken, Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) marketlerinde vatandaşlar için kaçırılmayacak bir indirim kampanyası başlatıldı. 5 Mart 2024 tarihinde başlayacak olan indirim kampanyası, hem vatandaşları hem de çiftçilerin yüzünü güldürecek.

4000'den fazla Kooperatif Market Satış Noktası'nda 1900 üründe fiyatlar 41 gün boyunca sabit tutulacak. Çiftçilere ise ek olarak indirim ve kampanya düzenleyen Tarım Kredi Marketleri, çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam edecek. Çiftçilere yem, gübre ve ilaçta yüzde 5 oranında indirim uygulandı.

TARIM KREDİ MARKET'TEN RAMAZAN ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI!

Tarım Kredi Marketin ramazan ayına özel olan indirim kampanyasında 4076 market satış noktası bulunan Tarım Kredi'de dev indirim başladı. İndirim kampanyası 5 Mart'tan 14 Nisan'a kadar aralıksız olarak devam edecek.

Tarım Kredi Marketlerinde başlatılan bu kampanya sayesinde vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyat imkanı ile ulaşma imkanı olacak.



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TEMEL GIDADA FİYATLAR 41 GÜN SABİT TUTULACAK!

Tarım Kredi Marketleri'nde satılan temizlik ve gıda ürünlerinin olduğu 1900 üründe fiyatlar 41 gün sabit kalacak.

TARIM KREDİ KOOPERATİFTE RAMAZAN İNDİRİMİNDE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

Tarım Kredi marketlerde, TKK yarım yağlı sütün fiyatı 22.5 TL'den, Anadolu marka makarnanın fiyatı 10.5 TL'den, TMO'nun 5 litrelik Ayçiçek yağının fiyatı 185 TL'den, TK Anadolu 1 kilogramlık Osmancık Pirinç'in fiyatı 44 TL'den, 1 litrelik TKK yağlı sütün fiyatı 24.90 TL'den, TK Anadolu 1 kilogramlık pilavlık bulgurun fiyatı 19.50 TL'den, 5 kilogramlık TK Anadolu unun fiyatı 76.90 TL'den, 1 kilogramlık TK Anadolu nohutun fiyatı 46 TL'den, TMO kırmızı mercimek fiyatı 24 TL'den, 2 kilogramlık Groski pirincin fiyatı 38 TL'den, soğanın kilogram fiyatı 9.90 TL olarak fiyatlar sabitlendi.

TARIM KREDİ MARKETLERİNİN HANGİ İLDE KAÇ ADET SATIŞ NOKTASI BULUNUYOR?

Ankara'da 247, İstanbul'da 272, İzmir'de 73, Kocaeli'nde 31, Adana'da 34, Adıyaman'da 17, Afyonkarahisar'da 24, Ağrı'da 11, Aksaray'da 13, Amasya'da 16, Antalya'da 73, Ardahan'da 4, Artvin'de 12, Trabzon'da 28, Samsun'da 62, Mersin'de 41, Konya'da 57, Kastamonu'da 15, Kars'ta 6, Hakkari'de 2, Edirne'de 12, Van'da 21, Ordu'da 23, Kayseri'de 36, Rize'de 19 başta olmak üzere toplam 4.076'ya ulaştı.

Tarım Kredi Kooperatifi, İstanbul'a bu ay 80 içerisinde yeni mağaza açacak.