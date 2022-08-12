Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı indirim müjdesinin detaylarının belli olup olmadığı merak ediliyor.

Tarım Kredi marketlerinde indirimler ne zaman başlayacak? Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünlerde indirim var güncel:

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde pek çok üründe indirime gidileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi bir şey daha söylüyorum. Marketlerde benim vatandaşımız dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifi talimatı aldı, bundan böyle kuzu etinden yüzde 25 indirimi başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile konuştum, büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle, onların da satışına başlayacağız. Kuşbaşıydı, kıymaydı, biftekti, bunu piyasaya sürdüğümüzde indirim başlayınca, vatandaşım alışveriş yapacak. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 market var tarım kredi, bunun yanında diğer özel sektörün de sayıları fazla. Onlar ne yapar bilmem ama biz yapacağız. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de şeker, buğday, un, ayçiçeği yağı indirim yapılacak” dedi.

Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği duyurdu.