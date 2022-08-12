Artan gıda fiyatları sebebiyle Tarım Kredi marketlerinde yüzde 35’e varan indirimler uygulanacak. Peki, et satışları hangi marketlerde yapılacak?

Tarım Kredi marketlerinde et satışı var mı? Hangi Tarım Kredi marketlerinde et satışı var?

15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Tarım Kredi marketlerinde 30’u aşkın üründe indirim uygulanacak. Yapılan açıklamada şu ürünlere indirim uygulanacağı belirtildi:

Makarna

Un

Salça

Pirinç

Bulgur

Mercimek

Nohut

Fasulye

Şeker

Ayçiçek yağı

Zeytin yağı

Tavuk ürünleri

Tam yağlı süt

Yarım yağlı süt

Yumurta

Peynir

Tereyağ

Bal

Zeytin

Çay

Türk kahvesi

Patates

Kuru soğan

Karpuz

Kavun

Çamaşır deterjanı

Bulaşık deterjanı

Çamaşır suyu

Sıvı sabun

Peçete

Rulo havlu

Kolonya

Bebek bezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı et ürünlerinde de indirim uygulanacağı ifade edildi. Bu sebeple hangi Tarım Kredi marketlerinde et reyonunun bulunduğu araştırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Şu anda 57.5 milyon küçükbaşımız var. Yine 9.8, 9.9 milyon civarında büyükbaşımız vardı, onları da biz 18 milyona çıkardık. Ama biz kesinlikle ve kesinlikle bu bütün hayvan varlıklarımızı adım adım takip ediyoruz. Buradan hareketle de atılması gereken adımları da zamanında, yerinde ve dozunda atmaya çalışıyoruz. Bir diğer konuda ikinci yol da çünkü canlı hayvan varlığımızda bir artış var, bunun belirli ölçülerde eritilmesi lazım. Nasıl yapacağız bunu, içeride et tüketimini teşvik ederek. Bunun için ne yaptık, et süt kurumu olarak küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gittik. Biz asla, almış olduğumuz canlı hayvanların fiyatlarında bir indirime gitmedik. Biz bunun üreticimizin de lehine olsun diye yaptık. O nedenle bizim bu davranışımızı kimse yanlış değerlendirmesin. Biz buradaki şişkinliği, buradaki yığılmayı kısmi de olsa azaltalım ve bizim küçükbaş hayvan üreticimiz bundan pozitif yönde olumlu manada etkilensin istedik. Dolayısıyla öbür tarafta da tüketici bundan memnun. Yani şuanda bizim Et Süt Kurumu satış mağazalarımızın önünde kuyruklar oluyor. Ama Tarım Kredi, 1300 tane tarım kerdi market var. Bu 1300 tane Tarım Kredi marketler de inşallah özellikle kasap reyonunun Et Süt Kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş, kardeş organizasyon olarak Tarım Kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız. Böylelikle hem et süt kurumunu, hem de üreticimizi, hem tüketicimizi herkesin lehine bir adım atmış olacağız” dedi.