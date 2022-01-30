Görevden alınan Fahrettin Poyraz 22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yapmıştı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi.

Tarım Kredi Kooperatifi'ne atama

Göreve yeni getirilen Hüseyin Aydın ise Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nda genel müdürlük görevlerinde bulundu. Bankalar Birliği Başkanlığı yaptı.

Atama kararı açıklaması

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"1581 sayılı kanunun 5.maddesine istinaden Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanan Sayın Fahrettin Poyraz’ın genel müdürlük görevinden alınmasına, Sayın Hüseyin Aydın’ın Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanmasına oy çokluğu ile karar verildi.”

Alınan karar, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne de bildirildi.