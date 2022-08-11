Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda indirimi konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, hangi ürünlere indirim yapılacak?

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde hangi ürünlere indirim var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi bir şey daha söylüyorum. Marketlerde benim vatandaşımız dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifi talimatı aldı, bundan böyle kuzu etinden yüzde 25 indirimi başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile konuştum, büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle, onların da satışına başlayacağız. Kuşbaşıydı, kıymaydı, biftekti, bunu piyasaya sürdüğümüzde indirim başlayınca, vatandaşım alışveriş yapacak. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 market var tarım kredi, bunun yanında diğer özel sektörün de sayıları fazla. Onlar ne yapar bilmem ama biz yapacağız. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de şeker, buğday, un, ayçiçeği yağı indirim yapılacak” dedi.