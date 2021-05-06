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Ekonomi Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ne zamana ertelendi?
Ekonomi

Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ne zamana ertelendi?

Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ertelendi mi? sorusu merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 206 milyar liralık Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcunun ertelendiğini duyurdu. Peki, Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ne zamana ertelendi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-06 22:05:00 -
Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ne zamana ertelendi?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, koronavirüs salgını sürecinde firmalara verilen kredi miktarı ve ödemeleri hakkında açıklamada bulundu. Bakan Elvan esnaf kredi borcunun ertelendiğini açıkladı.

Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ne zamana ertelendi?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,"Kovid-19 sürecinde 206 milyar liralık Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ertelendi. Bu tutar yıl sonunda 219 milyar lira olacak." dedi.

Bakan Elvan, "Kovid-19 sürecinde bugüne kadar kredi programları kapsamında firmalara 315 milyar liralık kredi verildi." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 dönemi desteklerine ilişkin Elvan, "Bugüne kadar yapılan harcama 133,7 milyar lira. Haziran sonuna kadar yaklaşık 176 milyar lira harcama yapmış olacağız." diye konuştu.

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