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Tarım işçisiydiler şimdi ünlü markalara kıyafet hazırlıyorlar

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde daha önce tarlalarda işçi olarak çalışan kadınlar, İŞKUR bünyesinde aldıkları eğitimin ardından şimdi tekstil atölyesinde dünyaca ünlü markalara kıyafet dikiyorlar.

01 Ekim 2019 Salı 12:15
Tarım işçisiydiler şimdi ünlü markalara kıyafet hazırlıyorlar

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde daha önce tarlada ve ev işleriyle uğraşan kadınların istihdam edilmesi amacıyla İŞKUR bünyesinde tekstil kursu açıldı. Yaklaşık 3 ay süren kursta, deneyimli eğitmenler tarafından kadınlara elbise imalatı üzerine eğitim verildi. Eğitimini başarıyla tamamlayan 70 kadın, şimdi işe başladıkları tekstil atölyesinde ter dökerek hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de dünyaca ünlü markalara elbise dikiyor.

AA muhabirine konuşan iş yerinin sahibi girişimci Salih Ayhan, 6 ay önce Akçakale ilçesinde kurdukları tekstil atölyesiyle kadın istihdamı sağladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Yıllarca çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştım. Yaklaşık 6 ay önce tekstil atölyesi kurdum. İŞKUR ile işbirliği yaparak kadınlara eğitim verildi. Şu anda 70 kadın burada çalışıyor. Yeni olmamıza rağmen şükürler olsun iyi gidiyoruz. DeFacto, LC Waikiki gibi dünyaca ünlü markalara ürünler dikiyoruz. Kadınlarımızın çoğunluğu daha önce sabahtan akşama kadar güneşin altında tarlada işçi olarak çalışıyordu. Burada hem meslek sahibi oldular hem de iyi ücret alıyorlar. Bunun yanında tarla yerine klimalı ortamda, gölgelik alanda, güzel ve temiz bir ortamda çalışıyorlar. Çalışanlarımıza öğle yemeği de veriyoruz. İş adamlarımızı buraya davet ediyoruz. Birkaç iş yeri daha açılsa istihdam daha artacaktır."

Kadınlar özgüven kazandı

Giyim üretim teknolojisi öğretmeni Meryem Tokdemir de ilçede işsizliğin çok olduğunu, bunu azaltmak için de açılan kurslarda kadınlara eğitimler vererek istihdam sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

İŞKUR'un desteğiyle atölyenin açıldığını aktaran Tokdemir, şunları söyledi:

"Burada en büyük sorun işsizliktir. Kadınların en çok şikayet ettiği konu da bu. Biz de bu sorunun çözümü için çeşitli mesleki kurslar veriyoruz. Amacımız kadınların istihdamını sağlamak. Bunun yanında onlara özgüven sağlamak ve kendi ayakları üzerine durabilmelerini sağlamaktır. Şu anda işler yolunda gidiyor. Atölyemiz çalışıyor ve kadınlarımız para kazanabiliyor. Kadınlarımız çeşitli markalara ürünler hazırlıyor. Temennimiz bu tür işyerlerinin sayısının artması ve daha çok kadının istihdam edilmesi."

"Burayı faaliyete geçirenlere teşekkür ediyoruz"

Atölyede çalışan 21 yaşındaki Zehra Adsız da daha önce tarlada mevsimlik işçi olarak çalıştığını belirterek "Burayı faaliyete geçirenlere teşekkür ediyoruz. Buraya gelip çalışıyoruz, ailemize yardım ediyoruz. Daha önce ailemle güneşin altında tarlada çalışıyordum. Şimdi şükürler olsun meslek öğrendim ve burada çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Meryem Ak (19) ise liseyi yeni bitirdiğini üniversiteye gitmek için çalışmak zorunda olduğunu dile getirerek "Geçen yıl pamuk fabrikasında toz ve dumanın içinde çalışıyordum. Şimdi burada meslek öğrenerek para kazanıyorum. Burası olmasaydı tarlada çalışmak zorunda olacaktım. Allah burayı açanlardan razı olsun." dedi. 

 

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:15
  1. Şanlıurfa
  2. İŞKUR
  3. dikiş
  4. Anadolu Ajansı

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