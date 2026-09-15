  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan LGBT uyarısı: Her türlü girişime devlet yetkililerinin engel olması lazım Devlet frene bastı! Tek tek gözden geçirilecek Silivri açıklarında bulunmuştu! Sır ceset batan geminin kaptanı çıktı Bu psikologların psikolojisi iyi mi? Adında Türk, zihninde sapkın LGBT! Tek örnek Kaşif Kozinoğlu değil… Dizilerde yıllarca bakın ne mesajlar verilmiş! Bakan Tekin: Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi Emekliler için yeni formüller üzerinde çalışılıyor! İşte masadaki rakamlar O ilimizde ikinci gizemli yol keşfedildi! Motor kapalı, vites boş ama araç yokuş yukarı gidiyor İmam Hatip talebesi öyle bir dua etti ki... Başkan Erdoğan elini sıktı Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ediyorlardı! Çok sayıda yönetici için gözaltı kararı verildi
Yerel Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi!
Yerel

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi!

Burdur'da hafif ticari araç ile çarpışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Burdur - Antalya Kara yolu üzeri Antalya Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 15 AC 563 plakalı hafif ticari araç ile A.A.'nin kullandığı 32 ADT 010 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs devrilirken minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araç sürücüleri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ali Türkkan, Junior WRC'de Türkiye'ye ralli branşında ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı
Ali Türkkan, Junior WRC'de Türkiye'ye ralli branşında ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı

Spor

Ali Türkkan, Junior WRC'de Türkiye'ye ralli branşında ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı

Almanya’da feci uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Almanya’da feci uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Gündem

Almanya’da feci uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Zincirleme kazada yaralılar var
Zincirleme kazada yaralılar var

Yerel

Zincirleme kazada yaralılar var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23