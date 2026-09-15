Sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

Volkswagen mühendisleri maksimum verimlilik elde etmek için alüminyum bir yapıyla birlikte karbon fiber kompozit malzemeden üretilmiş kapılar ve kaput kullandı. Ağırlıktan tasarruf sağlamak amacıyla araçta hidrolik sıvısını ortadan kaldıran elektromekanik arka frenler tercih edildi. İç mekanda ise ekstra ağırlık yapan bilgi-eğlence ekranı veya dahili hoparlör sistemlerine yer verilmedi. Bunun yerine sürücülerin kendi akıllı telefonlarını ve taşınabilir Bluetooth hoparlörlerini kullanmaları hedeflendi.