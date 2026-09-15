  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Benzincinin dibinde korkutan yangın Meşe odununu mangal kömürüne dönüştürüyorlar! Geçimlerini böyle sağlıyorlar Türklerin imzasını taşıyor! Camp Nou, 2029 Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak Asıl sırrı ölçüde değilmiş: Pilavın tane tane olmasının sırrı 30 dakika yetiyor... Sebebi artık biliniyor! Sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor: Tek şarjla 663 kilometre menzil! Altını olanlar aman dikkat: Saat verdi, 'büyük kırılma olacak' diyerek duyurdu Terörist devlet İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazzeli İbrahim’in yaşam mücadelesi… Eski albaydan Türkiye için çok konuşulacak Eurofighter çıkışı: O iş bitti En sağlıklı beyazlatma için bunları yapın: Daha çok zarar veriyor, uyarı geldi! Kullandıkları bakın ne çıktı
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

Alman otomobil devi Volkswagen, sırad dışı görünüme sahip yeni elektrikli konsept aracını tanıttı.

#1
Foto - Sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

Alman otomotiv devi Volkswagen, 2013 yılında piyasaya sürdüğü XL1 modelinin ruhunu yansıtan yeni elektrikli konsept aracını görücüye çıkardı. Mission Efficiency olarak adlandırılan 2+2 oturma düzenine sahip bu araç, 0.158 Cd gibi olağanüstü düşük bir sürtünme katsayısıyla dikkat çekiyor.

#2
Foto - Sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

TEK ŞARJLA 663 KİLOMETRE MENZİL Dış görünüşünün altında MEB+ platformunda yükselen elektrikli ID. Polo modelini barındıran araç, 54 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip mütevazı bir bataryadan güç alıyor. Bu küçük bataryaya rağmen konsept model, gerçek dünya koşullarında yapılan test sürüşünde tek şarjla 663 kilometrelik inanılmaz bir menzile ulaşmayı başardı.

#3
Foto - Sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

Aracın camında yer alan 370 watt kapasiteli güneş paneli, iyi hava şartlarında günlük ekstra 30 kilometre sürüş imkanı sağlıyor. Ayrıca 133 beygir gücündeki tek elektrik motoru, aracın 0'dan 100 km/s hıza 9 saniyede çıkmasına olanak tanıyor.

#4
Foto - Sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

Volkswagen mühendisleri maksimum verimlilik elde etmek için alüminyum bir yapıyla birlikte karbon fiber kompozit malzemeden üretilmiş kapılar ve kaput kullandı. Ağırlıktan tasarruf sağlamak amacıyla araçta hidrolik sıvısını ortadan kaldıran elektromekanik arka frenler tercih edildi. İç mekanda ise ekstra ağırlık yapan bilgi-eğlence ekranı veya dahili hoparlör sistemlerine yer verilmedi. Bunun yerine sürücülerin kendi akıllı telefonlarını ve taşınabilir Bluetooth hoparlörlerini kullanmaları hedeflendi.

#5
Foto - Sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

SERİ ÜRETİME GEÇECEK Mİ? Mission Efficiency modelinin mevcut haliyle seri üretime girmesi kesinlikle beklenmiyor. Ancak sıvısız arka frenler gibi verimlilik odaklı yenilikçi fikirlerin gelecekteki elektrikli araç üretimlerinde kendine yer bulması öngörülüyor./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kayıp Miryokefalon Kalesi 850 yıl sonra Çivril'de Kufi Vadisi girişinde tespit edildi
Kültür - Sanat

Kayıp Miryokefalon Kalesi 850 yıl sonra Çivril'de Kufi Vadisi girişinde tespit edildi

Prof. Dr. Hasan Kara, yaklaşık 10 yıllık arazi çalışmasının ardından tespit edilen yapının Miryokefalon Kalesi olduğu kanaatine vardıklarını..
Koltuk sevdasıyla CHP’yi bölen Özgür Özel’e Yargıtay’dan tokat gibi cevap! Kurdukları çakma partinin adı da elinde patladı!
Gündem

Koltuk sevdasıyla CHP’yi bölen Özgür Özel’e Yargıtay’dan tokat gibi cevap! Kurdukları çakma partinin adı da elinde patladı!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve koltuk kavgaları yüzünden CHP’den kopup 91 milletvekiliyle parti kurmaya kalkan Özgür Özel ve avanesi, yargı en..
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadesi ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin..
Sokak röportajında teyzenin "Açız" çıkışı gündem oldu: Zıkkımın kökünü yiyin
Gündem

Sokak röportajında teyzenin “Açız” çıkışı gündem oldu: Zıkkımın kökünü yiyin

Bir sokak röportajında hayat pahalılığı ve geçim tartışmalarına ilişkin konuşan vatandaşın sözleri dikkat çekti. “Açız” söylemlerine sert te..
Sinir krizi geçirip kendini yaraladı
Yerel

Sinir krizi geçirip kendini yaraladı

Sinop'ta geçirdiği sinir krizi esnasında kırılan cam parçalarıyla elinden yaralanan bir kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafı..
Adliyeye sevk edildi! Ünlülerin avukatı bakın ne dolaplar çevirmiş
Gündem

Adliyeye sevk edildi! Ünlülerin avukatı bakın ne dolaplar çevirmiş

Sosyetik isimlerin ve ünlülerin avukatı olarak tanınan Emek Emre ile oyuncu Çağla Boz’un da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütül..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23