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Tarım işçilerinin aşırı sıcaklarla zorlu sınavı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları tarım işçilerine zor anlar yaşatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:44:52 -
Tarım işçilerinin aşırı sıcaklarla zorlu sınavı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları tarım işçilerine zor anlar yaşatıyor. 37-38 derece sıcaklığın altında biber ekimi yapan işçiler, sabah erken saatlerde işe başlamalarına rağmen öğle saatlerinde yakıcı sıcaklar karşısında kendilerini şal veya siperlikli şapkalar ile korumaya çalışıyorlar.


Manyas’ın kırsal Kulak Mahallesinde arazide kapya salçalık biber ekimi yapan işçilerin günlük 75 lira yevmiye aldıkları belirtildi. Tarım işçilerinden Birten Kılıç “ 37-38 derece sıcağın altında eve ekmek götürmek için tarlada çalışıyoruz. Her gün işe gidiyoruz, soğana gidiyoruz, çapaya gidiyoruz.”


Tarlada sıcak altında çalışan diğer bir işçi olan Filiz Kılıç’ta, “Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gıda bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. Korona virüs yüzünden okullar tatil olduğu için aileme yardım olsun diye tarlalar da çalışıyorum. Normalde cumartesi, pazar günleri de çalışmaya geliyorum” şeklinde konuştu. İmren Şen “ tarlada biber ekimine başladık, hastalık nedeniyle okulumuz tatil, aileme yardım etmek için işçilerin başında duruyorum. İzmit’te büro yönetimi bölümünde okuyorum” dedi.


Üretici Engin Şen “ Kapya biber yetiştiriciliği yapıyoruz, yaklaşık 75 hektar bir arazide çalışıyoruz, çimleri kendimiz yetiştiriyoruz. Çimlerimizin ekim zamanı geldiği için yengelerimiz Allah razı olsun sabah 5’te gelip 37-38 derece sıcakta çalışıyorlar. Üretmeye çalışıyoruz, bütün çiftçi dostlarımız için bereketli bir sezon dilerim” dedi.

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