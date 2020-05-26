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Aktüel

Tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 5 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis aracı devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:49:27 -
Tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 5 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis aracı devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.


İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza; İzmir - Ankara Karayolu Halilbeyli Mahallesinde bir kavşakta meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, iddiaya göre kavşakta yağmur sonrasında kayganlaşan yolda, önündeki arabanın ani fren yapması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Minibüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, kazada Nurgül A.(27), Edibe A. (53), Teklife A. (43), Engin A. (27) ve Aliye G. (58) yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Manisa’nın Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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