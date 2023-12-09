Tarım Fuarı'nda 100 bin fidan dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Her yıl farklı konseple düzenlenen fuarda bu yıl 100 bin çam fidanı dağıtıldı.

9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarında tarım aletlerinin yanına sıra traktör, ekipman ve peyzaj çalışmaları yer alıyor. Son teknoloji tarım aletlerinin sergilendiği fuara yaklaşık 300 firma katılım sağladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarında stant açan firmaları ziyaret etti. Stantları tek tek gezen Başkan Beyazgül, firma yetkilileriyle görüştü.

Başkan Beyazgül, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 100 bin fidan dağıtım törenine katıldı. Başkan Beyazgül, fuarı gezmeye gelen vatandaşlara çam fidesi hediye etti.

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Şanlıurfa’da düzenlenen fuar da vatandaşlara ücretsiz 100 bin adet fidan dağıtımı yaptıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’ 9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı birçok yenilikleri teşhir etmiş bulunmaktadır. Fuar Şanlıurfa’mız için çok önemlidir. Tarımda birçok yenilik, gelişme ve birçok çeşidi bu fuarların stantlarında bulabilirsiniz. Daha fazla üretim, daha fazla ucuz ve kaliteli üretim anlamına geliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ücretsiz 100 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdik’’ diye konuştu.