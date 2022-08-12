Tarımsal destek ödemesi alanlar, bakanlık tarafından ücretlerin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı ödemeleri ne zaman?

Tarım destek ödemeleri ne zaman ödenecek? Tarım destek ödemeleri yattı mı son durum 2022

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Kirişçi, "32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Kirişci'nin paylaşımında destek ödemesinin detaylarına da yer verildi. Buna göre, Uzman Eller Proje Desteği olarak 16 milyon 363 bin 857 lira, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği olarak 9 milyon 590 bin 978 lira, Et Regülasyon Desteği olarak 5 milyon 310 bin lira, Anaç Koyun Keçi İlave Göçer Desteği olarak 1 milyon 387 bin 112 lira ödeme yapılacak.