Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, LEADER Projesi kapsamında 15 il için "Yerel Eylem Gruplarının Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı"na çevrim içi katıldı. Bakan Pakdemirli, gübre ve mazot desteğiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda başladı. Peki, tarım destek ödemesi ne zamana yatar?

Tarım destek ödemeleri ne zaman? Mazot gübre desteği ödendi mi?

Çiftçiler tarım destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında Bakan Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla ödüyor olacağız. Destek miktarımız 4 milyar 79 milyon 656 bin lira" dedi.