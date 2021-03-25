  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarım destek ödemeleri ne zaman? Mazot gübre desteği ödendi mi?
Ekonomi

Tarım destek ödemeleri ne zaman? Mazot gübre desteği ödendi mi?

Mazot desteği ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere gübre ve mazot desteği veriyor. Çiftçiler destek ödemesinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, gübre desteği ne zaman hesaba yatar?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 11:47:00 -
Tarım destek ödemeleri ne zaman? Mazot gübre desteği ödendi mi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, LEADER Projesi kapsamında 15 il için "Yerel Eylem Gruplarının Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı"na çevrim içi katıldı. Bakan Pakdemirli, gübre ve mazot desteğiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda başladı. Peki, tarım destek ödemesi ne zamana yatar?

Tarım destek ödemeleri ne zaman? Mazot gübre desteği ödendi mi?

Çiftçiler tarım destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında Bakan Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla ödüyor olacağız. Destek miktarımız 4 milyar 79 milyon 656 bin lira" dedi.

Dünya Kupası Türkiye puan durumu
Dünya Kupası Türkiye puan durumu

Spor

Dünya Kupası Türkiye puan durumu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu fitnecilere kim dur diyecek? Prof. Boynukalın, Said Nursi Hazretleri'ni andığı için de hedef alındı!
Medya

Bu fitnecilere kim dur diyecek? Prof. Boynukalın, Said Nursi Hazretleri'ni andığı için de hedef alındı!

Cumhuriyet paçavrası, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın twitter mesajı üzerinden, pis dilini Bediüzzaman Said Nursi H..
İkiyüzlülüğün kitabını yazdılar: İmam konuşamaz ama tiyatrocu isterse hakaret eder!
Gündem

İkiyüzlülüğün kitabını yazdılar: İmam konuşamaz ama tiyatrocu isterse hakaret eder!

Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın sosyal medya hesabından Müslümanlara yönelik İslami uyarılarını hazmedemeye..
Birgün paçavrası, hiç bu kadar kudurmamıştı: Yeni Akit, Yeni Şafak, Prof. Boynukalın, Saadet Partisi! Herkesi hedef aldılar
Medya

Birgün paçavrası, hiç bu kadar kudurmamıştı: Yeni Akit, Yeni Şafak, Prof. Boynukalın, Saadet Partisi! Herkesi hedef aldılar

Aile yapısnı ifsad eden, eşcinsel sapkınlığın önünü açan İstanbul Sözleşmesi'nin feshi, İslam karşıtlarını adeta kudurttu. Birgün adlı kağıt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay